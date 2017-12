O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 04, conversou com o vice-líder do governo na Câmara Beto Mansur (PRB-SP) sobre a tentativa de votar a reforma da previdência na próxima semana. O presidente da Casa Rodrigo Maia (DEM-RJ) acredita que o governo já tenha mais de 300 votos. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da ação penal contra o ex-presidente Lula – caso triplex – no Tribunal Regional Federal da 4 Região (TRF4), elaborou relatório e voto e encaminhou o processo para análise do revisor na sexta-feira. O professor de Direito da FAAP Luiz Fernando do Amaral explicou os tramites do processo. E ainda, as críticas do PSDB sobre a declaração do ministro da Fazenda Henrique Meirelles na qual ele criticou a legenda e disse que a saída do partido do governo “terá consequências eleitorais” em 2018.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão e Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

