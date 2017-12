O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 06, debateu a reforma da previdência. Partido com a maior bancada da Câmara, o PMDB anunciou que fechou questão para tentar obrigar seus 60 deputados a votarem a favor da reforma da Previdência. Mas, pelos cálculos, o governo ainda não tem uma margem segura para colocar em votação. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu nesta quarta-feira, 6, os juros básicos da economia em 0,50 ponto porcentual, para 7% ao ano. E o anuncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país reconhecerá Jerusalém como capital de Israel e transferirá a embaixada do país para a cidade, desafiando alertas de aliados no Oriente Médio e na Europa.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Silvia Araújo, editora de Economia do Broadcast/Estadão, Pedro Venceslau e Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com