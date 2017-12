O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 11, abordou a reforma da Previdência que já causa desânimo na bancada governista. O presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) já cogita a possibilidade do texto ser votado em 2018. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o ex-assessor do presidente Michel Temer Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) virou réu no caso da mala de R$ 500 mil entregue por um executivo da JBS. E mais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse nque atos antecipados de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro poderão levar à condenação por abuso de poder econômico e à cassação de uma eventual diplomação caso sejam financiados de maneira irregular.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

