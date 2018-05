‘Conexão Estadão’: Alta dos combustíveis é a nova preocupação do governo

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 21, a Petrobrás anuncia que, com o reajuste que entrará em vigor amanhã, 22, o preço médio do litro da gasolina sem tributo nas refinarias será de R$ 2,0867, com alta de 0,90% em relação à média atual de R$ 2,0680. Com isso, uma série de protestos de caminhoneiros atingiu algumas rodovias pelo País em razão deste aumento. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, com dificuldade de decolar nas pesquisas de intenção de voto e incentivado por aliados para expandir sua pré-campanha à Presidência da República, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) programou viagens a seis Estados nesta e na próxima semana.

