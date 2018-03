‘Conexão Estadão’: Amigos de Temer presos em operação da PF

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 29, falou sobre a Polícia Federal que prendeu, na Operação Skala, amigos muito próximos do presidente Michel Temer (MDB). Os aliados do emedebista são alvos da investigação que apura o Decreto dos Portos.

Foram presos o empresário e advogado José Yunes, o presidente da empresa Rodrimar, Antonio Celso Grecco, o ex-ministro de Agricultura Wagner Rossi e o coronel da PM reserva João Batista de Lima Filho, o coronel Lima. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, dicas para aproveitar a sua Páscoa na cidade de São Paulo com a editora do Divirta-se, Marina Vaz. Além disso, os mais variados tipos de ovos de chocolate com a Carla Peralva, do caderno Paladar.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com