‘Conexão Estadão’ analisa o dia seguinte à votação da segunda denúncia contra Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 26, comenta o dia seguinte à vitória de Michel Temer no plenário da Câmara. O presidente da República conseguiu, pela segunda vez, o número necessário de parlamentares para barrar a segunda denúncia contra ele, embora, desta vez, com apoio menor. Fiel escudeiro de Temer, o deputado Carlos Marun, vice-líder do PMDB na Casa, concedeu entrevista exclusiva ao programa. Ouça no player abaixo:

Agora, o Palácio do Planalto quer fazer um pacto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para conseguir emplacar uma agenda de reformas consideradas necessárias para a retomada do crescimento econômico. Com menos apoio político, Temer sabe que depende de Maia para aprovar projetos polêmicos.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ é apresentada por Emanuel Bomfim e conta com os comentários de Roberto Godoy e Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

