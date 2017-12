‘Conexão Estadão’ analisa polêmica envolvendo novas regras sobre trabalho escravo

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 19, discute a portaria que altera o conceito de trabalho escravo e implementa novas regras sobre a publicação da Lista Suja. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes opinou sobre o assunto e causou polêmica. Ouça o programa no player abaixo:

Outro tema do podcast é o melhor resultado do mercado formal de emprego em setembro desde 2014. O Brasil criou 34 mil vagas no mês passado. Além disso, o repórter Pedro Venceslau fala direto de Assunção, no Paraguai, onde ele acompanha o prefeito de São Paulo, João Doria. Ainda participam do programa o repórter Pedro Antunes, do Caderno 2 do Estadão, com as informações sobre o show do U2 no Morumbi, e a jornalista Mariana Barros, que conta detalhes do projeto Esquina, criado por ela. A bancada desta edição é formada por Emanuel Bomfim, Roberto Godoy e Silvia Araújo. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

