O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 28, discutiu o otimismo do presidente da Câmara Rodrigo Maia de que haverá quórum no dia 2 de agosto para a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer.

Além disso, os números do desemprego no país, e o exército nas ruas do Rio de Janeiro.

