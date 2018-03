‘Conexão Estadão’: As repercussões da morte da vereadora do Rio Marielle Franco

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 15, falou sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio. A Polícia Federal irá auxiliar as investigações, mas a chefia ficará a cargo da Polícia Civil do Estado do Rio. Isso ficou acordado durante encontro entre o procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, uma entrevista com a diretora do escritório da Human Rights Watch no Brasil, Maria Laura Canineu, sobre este e outros casos de violência no Rio, e a repercussão na Europa com o correspondente do Estadão na Suíça, Jamil Chade.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

