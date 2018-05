‘Conexão Estadão’: Bolsonaro minimiza documento sobre execuções na ditadura

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 11, o pré-candidato do PSL à Presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro, comparou as autorizações sumárias dadas pelo presidente Ernesto Geisel para executar opositores do regime militar no Brasil a uma espécie de punição usada por pais contra seus filhos. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a prisão do ex-diretor do Departamento de Engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB, e preso desde o dia 6 de abril.

Esta edição do 'Conexão Estadão' tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy e Pedro Venceslau.

