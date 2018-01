‘Conexão Estadão’: Câmara passa mais um dia sem discutir temas importantes

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 25, abordou a falta de quórum na Câmara dos Deputados para a leitura da segunda denúncia contra Temer. Ao contrário da primeira, o governo espera postergar ao máximo o debate no legislativo. A expectativa é que nesta terça-feira, os parlamentares voltem a discutir também a reforma política. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram as ameaças entre Estados Unidos e Coreia do Norte que ganhou um novo capítulo. O conflito gerou, inclusive, queda nas bolsas de valores pelo mundo.

Interatividade

