‘Conexão Estadão’: Cartas marcadas no parecer da denúncia contra Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 10, abordou o parecer do relator da segunda denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que recomendou o arquivamento pela Casa. Durante a leitura do relatório, o parlamentar criticou o Ministério Público Federal e apontou desequilíbrio entre os poderes. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram a revolta do presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ). O parlamentar avisou que não irá colocar em votação mais nenhuma medida provisória enviada pelo Palácio do Planalto. Maia fez a declaração ao encerrar uma sessão sem conseguir votar a MP 784, que trata da leniência de instituições financeiras com o Banco Central.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com