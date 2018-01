‘Conexão Estadão’: Cenários eleitorais para 2018

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 31, falou sobre a pesquisa Datafolha que mostra o ex-presidente Lula liderando o cenário de presidenciáveis na próxima eleição. O petista lidera os cinco cenários em que é incluído, com 34% a 37% da preferência do eleitorado – mesma faixa do levantamento de dezembro. O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vem em segundo lugar, com 15% a 18% das intenções de voto. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, após ser hostilizado em um voo comercial durante o final de semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, utilizou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), na última segunda-feira, 29, para viajar de Cuiabá (MT) a São Paulo (SP).

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários da editora do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

