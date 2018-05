‘Conexão Estadão’: Ciro Gomes diz que quer unificar o país

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 10, o ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à Presidência da República, disse que o perfil do empresário Benjamin Steinbruch, vice-presidente da Fiesp, “responde perfeitamente” ao que ele procura para ser vice em sua chapa, mas negou que tenha tratado do assunto com ele. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, um memorando feito pelo ex-diretor da CIA William Egan Colby em 11 de abril de 1974 e destinado ao então Secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger sugere como o ex-presidente Ernesto Geisel soube e autorizou a execução de centenas de opositores políticos durante a ditadura militar no Brasil.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy, Gilberto Amêndola, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

