‘Conexão Estadão’ comenta interrogatório de Cunha e aproximação entre Doria e Alckmin

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 6, analisa o depoimento do ex-deputado Eduardo Cunha ao juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª. Vara Federal em Brasília. Durante o interrogatório, o peemedebista afirmou que a compra de seu silêncio foi forjada para derrubar o presidente Michel Temer. Ouça o podcast no player abaixo:

Outro assunto é o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, publicado no Estado desse domingo, no qual ele pede que o PSDB desembarque do governo Temer. O programa ainda trata da aproximação entre João Doria e Geraldo Alckmin e da candidatura de Manuela D’ávila à presidência da República em 2018 pelo PC do B.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Silvia Araújo, Pedro Venceslau e do cientista político Vitor Oliveira, diretor do Pulso Público. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

