‘Conexão’ comenta protesto de senadoras da oposição na votação da reforma trabalhista

Por Diego Henrique de Carvalho – O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 11, acompanhou de perto o tumulto que ocorreu na votação da reforma trabalhista no Senado. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, interrompeu a sessão depois do protesto das senadoras Gleisi Hoffmann (PT-RR), Fátima Bezerra (PT-RN) e Vanessa Graziotin (PCdoB-AM), que passaram a ocupar a Mesa Diretora. As parlamentares foram apoiadas por Regina Sousa (PT-PI) e Lídice da Mata (PSB-BA), entre outros integrantes da oposição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa, apresentado por Gustavo Lopes, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, na edição de hoje com Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Silvia Araújo e Andreza Matais, que analisaram toda a confusão na sessão do Senado. O especialista em Direito Constitucional Luiz Felipe Panelli também participou da conversa. Além da versão em podcast, o ‘Conexão Estadão’ é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com