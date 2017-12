‘Conexão Estadão’: Congresso pode revidar decisão do STF

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 11, abordou o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade que defende a necessidade de que afastamento de parlamentares sejam autorizados pela Câmara ou Senado. O resultado pode causar uma ruptura entre os poderes e desencadear uma série de revides. O professor de direito da FAAP Luiz Fernando Amaral avaliou a situação. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram as declarações do ministro da Fazenda Henrique Meirelles que afirmou que o governo não pretende aumentar a carga tributária, mas admitiu que há estudos preliminares sobre mudanças no PIS e Cofins.

Interatividade

