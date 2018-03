‘Conexão Estadão’: Controle sobre a munição recebida pela polícia é precário, diz Roberto Godoy

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 16, falou sobre a Polícia Civil do Rio que encontrou na cena dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, munições do mesmo lote ao qual pertenciam as balas usadas no caso que terminou com 17 mortos e sete feridos em 13 de agosto de 2015, em Osasco e Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, uma entrevista com o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto sobre a estreia do BR18, que traz conteúdo qualificado sobre as eleições deste ano, com notas curtas e analíticas, além de um vasto material multimídia. O site é comandado pelos jornalistas Marcelo de Moraes, Vera Magalhães e José Fucs.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com