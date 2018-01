‘Conexão Estadão’ debate a crise no PSDB

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 9, comenta a crise no PSDB. Hoje, o senador Aécio Neves destituiu Tasso Jereissati do cargo de presidente interino do partido. Para falar sobre o assunto, recebemos, no estúdio, o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, deputado federal Floriano Pesaro, que é pré-candidato ao governo estadual pelo PSDB-SP. O programa ainda conta com a participação, por telefone, do também tucano José Aníbal. Ouça no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau e, em Brasília, Andreza Matais. O programa também vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com