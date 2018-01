‘Conexão Estadão’: Defesa de Lula se precipitou ao pedir habeas corpus?

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 30, falou sobre a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que impetrou nesta terça-feira um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), para afastar a determinação da execução provisória da pena após o julgamento de recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª-Região, no âmbito da Operação Lava Jato. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o governo terá que cancelar despesas para cumprir o teto de gastos em 2018. Esse é um dos três movimentos orçamentários que a equipe econômica deve anunciar até o fim da semana e que já refletem de forma bem mais clara o aperto provocado pela regra do teto de gasto.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários da editora do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, Giberto Amêndola e de Brasília, Andrezza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

