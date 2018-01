Conexão Estadão: Deputados cariocas revogam prisão de Picciani

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 17, analisou a decisão da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) de revogar a prisão preventiva do presidente da Casa Jorge Picciani e de outros dois deputados do PMDB. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda sobre este assunto, o ‘Conexão’ abordou a queda da representatividade popular em protestos contra decisões do legislativo. A Polícia Militar usou bombas de gás para dispersar cerca de mil manifestantes que se concentraram em frente à Alerj. O lançamento das bombas provocou correria pelas ruas do Centro do Rio.

O programa também tratou da semana de negociações entre Michel Temer e o Congresso Nacional para tentar aprovar a reforma da previdência. Em paralelo, parlamentares cobram uma reforma ministerial que contemple os partidos aliados do presidente. Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau e, em Brasília, Irany Tereza, do Brodcast/Agência Estado. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

