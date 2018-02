‘Conexão Estadão’: Discurso do PT preocupa o Congresso Nacional

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 01, falou sobre o acirramento do discurso do PT depois da condenação do ex-presidente Lula preocupa o comando do Congresso. Os trabalhos no Legislativo serão retomados na segunda-feira e o temor é de que os deputados e senadores do partido voltem do recesso com a mesma postura adotada na defesa de Lula, provocando colegas e atuando para impedir votações. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, na sessão solene que marcou a abertura do Ano Judiciário de 2018, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse que é “inadmissível e inaceitável desacatar a Justiça”. A fala de Cármen foi feita uma semana depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que “não tem nenhuma razão para respeitar a decisão” da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Gustavo Lopes e comentários da editora do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

