‘Conexão Estadão’: Discussão entre Barroso e Gilmar Mendes expõe as diferenças no STF

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 21, falou sobre os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso que protagonizaram um intenso bate-boca no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sessão que deveria votar uma Ação sobre doações ocultas de campanha eleitoral. No meio de seu voto, o ministro Gilmar Mendes mencionou a votação em que a Primeira Turma do STF decidiu que não é crime a interrupção da gravidez até o terceiro mês de gestação, que teve a relatoria de Barroso. O ministro, então, interrompeu Gilmar e afirmou que o magistrado é “uma pessoa horrível”. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), pautou para esta quinta-feira, 22, o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula para evitar que ele seja preso. A magistrada justificou que na próxima semana, por causa do feriado da Páscoa, não seria possível.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

