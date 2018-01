‘Conexão Estadão’ discute nova lei trabalhista e racha no PSDB

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 10, analisa os principais pontos da nova legislação trabalhista, que passa a entrar em vigor neste sábado, 11. Ouça o podcast no player abaixo:

Outro assunto do programa é a crise no PSDB. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou nesta tarde uma mensagem em seu Facebook na qual afirma que apoiará o nome do senador Tasso Jereissati (CE) à presidência do partido, caso a sigla não encontre uma convergência até sua convenção, marcada para o dia 9 de dezembro. Ontem, Tasso foi destituído do comando interino do PSDB pelo senador Aécio Neves (MG).

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Silvia Araújo e, em Brasília, Thiago Faria. No último bloco, o repórter Matheus Lara, da editoria de Esportes do Estado, traz as informações sobre o acerto do técnico Rogério Ceni com o Fortaleza. O programa também vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

