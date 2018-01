‘Conexão Estadão’ discute se a candidatura de Luciano Huck para presidente pode ‘vingar’

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 23, analisou o apresentador de televisão Luciano Huck, que teve melhora significativa de imagem nos últimos dois meses. Segundo a pesquisa Barômetro Político Estadão-Ipsos, a aprovação ao nome de Huck apresentou um salto de 17 pontos porcentuais desde setembro, passando de 43% para 60%. Já a desaprovação caiu de 40% para 32% no mesmo período. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o julgamento no STF sobre o foro privilegiado. A maioria já está formada entorno do voto do ministro Luís Roberto Barroso de que os políticos só terão direito ao foro privilegiado se o crime do qual forem acusados tiver sido cometido no exercício do mandato e for relacionado ao cargo que ocupam.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão e Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado e, em Brasília, Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com