‘Conexão Estadão’: Donald Trump não deve alterar lei sobre uso de armas nos EUA

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 02, abordou a tragédia ocorrida em Las Vegas, nos Estados Unidos, quando um homem de 64 anos atirou, pela janela de um hotel, contra um público que assistia a um evento country. Mais de 50 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. O caso reacendeu a discussão sobre a facilidade de obter armas nos país americano. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram o caso do senador Aécio Neves. A Casa deve votar, nesta terça-feira, se afasta ou não o político. A decisão pode trazer uma turbulência na relação entre o legislativo e o judiciário, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) não analisou o mérito no plenário.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com