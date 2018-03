‘Conexão Estadão’: Doria vai disputar prévias do PSDB para o governo do Estado

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 12, conversou com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que acompanhou a inscrição do nome do prefeito de São Paulo João Doria para disputar as prévias do PSDB para o governo do Estado. Aclamado como “João governador” pelos aliados, o prefeito confirmou que aceita a indicação. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o editor de Esportes do Estadão Robson Morelli falou sobre a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Rússia e Alemanha, respectivamente nos dias 23 e 27 de março, que foi anunciada pelo técnico Tite e trouxe como principal novidade entre os 25 nomes a presença do atacante Willian José, da Real Sociedad, da Espanha.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, e de Brasília, Irany Tereza, do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com