‘Conexão Estadão’: É inviável fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela, afirma Roberto Godoy

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 13, falou sobre o Estado de Roraima que entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF), para exigir que a União feche temporariamente a fronteira entre Brasil e Venezuela e repasse recursos adicionais para suprir os custos causados pela imigração de venezuelanos no Estado. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, marcou para o mês de maio a retomada do julgamento sobre a restrição do alcance do foro privilegiado para parlamentares federais, conforme antecipou o Broadcast Político. A ação é o primeiro item da pauta da sessão plenária do dia 2 de maio.

