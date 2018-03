‘Conexão Estadão’: ‘É muito difícil que a condenação do Lula seja revertida’, avalia especialista

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 06, entrevistou a Dra. Fernanda de Almeida Carneiro, criminalista e professora da pós-graduação em Direito Penal da Faculdade de Direito do IDP-SP sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula contra execução da pena a ele imposta de 12 anos e um mês de prisão no processo do caso triplex. Com o revés sofrido no STJ, resta a Lula o Supremo Tribunal Federal. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de autorizar a quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer “não é algo que agrada”, mas ponderou que, por não ter nada a esconder, o chefe do Executivo está decidido a tornar a movimentação financeira pública.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Roberto Godoy, e de Brasília, Caio Junqueira. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

