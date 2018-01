‘Conexão Estadão’: Edição especial de um ano do programa

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 19, comemorou um ano de programa no ar na Rádio Eldorado e trouxe um resumo de todos os acontecimentos do país que foram marcados nesta trajetória do Conexão. Ouça no player abaixo:

O time formado pelos jornalistas do Estadão de São Paulo (Roberto Godoy, Silvia Araújo e Emanuel Bomfim) e Brasília (Andreza Mattais e Marcelo de Moraes) relembraram também histórias curiosas da vida profissional de cada um.

Interatividade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com