‘Conexão Estadão’: Embate entre Temer e Janot deve se intensificar

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 12, abordou a reação do Palácio do Planalto sobre o “Quadrilhão do PMDB”. A Polícia Federal atribui ‘vantagens’ de R$ 31,5 milhões ao presidente Michel Temer e põe o peemedebista como um personagem que tem poder de decisão na suposta organização criminosa do partido na Câmara dos Deputados. Ouça no player abaixo:

Os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também debateram o encontro entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro. Conforme denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o petista recebeu propina da empreiteira Odebrecht para compra de um terreno destinado a abrigar a sede do Instituto Lula em São Paulo e de um apartamento vizinho ao que o petista reside em São Bernardo do Campo (SP).

Interatividade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com