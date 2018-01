‘Conexão Estadão’: Entra e sai de ministros do governo Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 05, abordou as mudanças no ministério de Michel Temer. Ministros como os do Trabalho, Indústria e Comércio e Saúde deixam o governo para participar do pleito de 2018. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, A Operação Lava Jato mira mais um alvo ligado ao ex-presidente Lula: o filme que conta sua história. Já foram chamados para prestar depoimento o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antonio Palocci.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários de Roberto Godoy, Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado e de Brasília, Thiago Faria. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com