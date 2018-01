‘Conexão Estadão’: Existe espaço para o ‘novo’ nas eleições de 2018?

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 26, abordou os questionamentos que se formaram com a confirmação da condenação de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com a possível saída do petista da disputa, existe espaço para um nome novo? Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o discurso de enfrentamento adotado pelo PT pode incendiar a militância e incitar a violência até as eleições? O papel adotado por algumas lideranças do partido chamam a atenção pelo viés mais contundente.

Por problemas técnicos, os últimos podcasts não puderam ser baixados. A situação já está normalizada e você pode acessar novamente o nosso conteúdo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários da editora do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, Gilberto Amêndola, repórter de política do Estadão, e de Brasília, Irany Tereza. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com