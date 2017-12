‘Conexão Estadão’: Financiamento privado de campanha pode voltar a ser discutido

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 21, abordou o debate sobre a reforma política que aconteceu na sede do Estadão com a presença do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e Vicente Cândido, relator da proposta.

Para Maia, o governo não tem como financiar um fundo eleitoral de R$ 3,6 bilhões. Já Gilmar Mendes defende uma reforma no sistema político brasileiro, com um semipresidencialismo. Além disso, o programa tratou sobre a proposta de privatização da Eletrobrás.

Interatividade

