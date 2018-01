‘Conexão Estadão’: Governo deve ter quórum para a votação de quarta-feira

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 31, discutiu o clima do Congresso para a votação da denúncia contra Michel Temer. Para demonstrar apoio, um deputado tatuou o nome do presidente no ombro.

Além disso, o governo resolveu rever novamente a meta, e a repercussão da votação da constituinte na Venezuela.

