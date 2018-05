‘Conexão Estadão’: Governo diz que ‘infiltrados’ incentivam greve

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 29, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que os protestos restantes em rodovias neste nono dia da greve dos caminhoneiros é de “cunho político”. Segundo Padilha, os representantes de caminhoneiros que negociaram com o Palácio do Planalto afirmaram que a greve, da parte deles, foi encerrada. O ministro afirmou que os bloqueios que ainda persistem em algumas rodovias têm mais participação de populares do que de caminhoneiros. Ouça o podcast no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

