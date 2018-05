‘Conexão Estadão’: Governo e caminhoneiros não falam a mesma língua

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 28, as novas concessões do governo aos caminhoneiros, anunciadas na noite desse domingo pelo presidente Michel Temer, não foram suficientes para encerrar os protestos nas estradas e fazer a categoria voltar ao trabalho normal. O governo fala em ‘retorno da normalidade’, mas ainda há manifestações na maioria dos Estados e o reabastecimento das cidades é lento. A Polícia Federal deve começar a prender líderes da greve que resistem ao fim da paralisação. Ouça o podcast no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

