‘Conexão Estadão’: Governo não tem certeza se conseguirá aprovar a reforma da previdência

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 03, discutiu os próximos passos do governo. A meta é conseguir votar e aprovar a reforma previdenciária.

O programa também debateu a crise dentro do PSDB e a negociação milionária entre PSG e Barcelona por Neymar, com o editor de esportes do Estadão, Raphael Ramos.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com