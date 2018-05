‘Conexão Estadão’: Governo reage aos caminhoneiros

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 25, o presidente Michel Temer anunciou que o governo irá implementar de imediato um plano de segurança para superar os efeitos do desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros. Segundo Temer, quem continuar bloqueando as estradas será responsabilizado e punido. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou que as Forças Armadas atuarão de maneira “rápida” e “enérgica” para liberar as rodovias bloqueadas por caminhoneiros pelo país. Ouça o podcast no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

