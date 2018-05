‘Conexão Estadão’: Greve dos caminhoneiros se acentua

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 24, a maior parte das entidades dos caminhoneiros aceitou pedido de trégua feito pelo governo. No entanto, o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca, afirmou que orientará sua base a manter a paralisação até que seja aprovada e sancionada a lei que desonera o diesel do PIS/Cofins e da Cide. Postos de gasolina enfrentam escassez de combustível, entidades alertam para risco de falta de remédios em farmácias e hospitais e centrais de abastecimento registram queda de arrecadação, que começa a afetar supermercados. Nos aeroportos, companhias aéreas adotam medidas de contingência. Ouça o podcast no player abaixo:

