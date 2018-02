‘Conexão Estadão’: Intervenção no Rio de Janeiro e o fim da reforma

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 19, traz que em encontro com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), do Senado, Eunício Oliveira (MDB), e líderes da base aliada, o governo admitiu ser completamente “inviável” suspender o decreto de intervenção para votar a Reforma da Previdência. A decisão enterra de vez a possibilidade de votar as mudanças previdenciárias por agora. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, a ministra Luislinda Valois foi demitida dos Direitos Humanos, pasta que comandava desde fevereiro. Subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Vale Rocha, acumulará a pasta.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da “Coluna do Estadão”. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com