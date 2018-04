‘Conexão Estadão’: Joaquim Barbosa será um novo balão de ensaio?

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 19, falou sobre o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa que disse que ainda não sabe se quer ser candidato à Presidência da República este ano. Após sua primeira reunião oficial com a cúpula do PSB, ele afirmou que possui dúvidas de caráter pessoal e sinalizou que sua família estaria resistente à ideia. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu a prisão domiciliar para o deputado afastado (PP-SP) Paulo Maluf. Ele já está cumprindo sua pena em casa desde o final de março, por decisão liminar do ministro Dias Toffoli.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Roberto Godoy e de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

