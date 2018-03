‘Conexão Estadão’: Lava Jato chega em nomes improváveis

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 09, falou sobre a Operação Buona Fortuna, 49.ª fase da Lava Jato. O procurador Athayde Ribeiro Costa, do Ministério Público Federal, afirmou que o ex-ministro Antonio Palocci foi o ‘porta-voz’ de propinas sobre as obras da Usina de Belo Monte para o ex-ministro da Fazenda da ditadura Antonio Delfim Netto, para o PT e para o MDB. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), extinguiu a punibilidade do senador José Serra (PSDB-SP) e decretou o arquivamento de um inquérito contra o tucano no âmbito da Operação Lava Jato.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau, Marcelo de Moraes, e de Brasília, Irany Tereza, do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

