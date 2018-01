‘Conexão Estadão’: Lula é carta fora do baralho?

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 22, abordou a confirmação da condenação do ex-presidente Lula que foi julgado pela 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) nesta quarta-feira. Todos os desembargadores seguiram a decisão do juiz Sérgio Moro, que já havia condenado Lula na primeira instância. Os desembargadores ampliaram a pena do ex-presidente de 9 anos e seis meses para 12 anos e 1 mês. Ainda cabe recurso por parte da defesa. Ouça o podcast no player abaixo:

O professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral foi o convidado do programa e esclareceu as dúvidas sobre as possibilidades jurídicas para a defesa de Lula.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários da editora de economia do Broadcast/Agência Estado, Sílvia Araújo, Roberto Godoy, e de Brasília, Andrezza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

