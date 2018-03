‘Conexão Estadão’: Lula pede para que o STF analise o mérito do processo do triplex

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 23, falou sobre o ex-presidente Lula que voltou a desafiar a força-tarefa da Operação Lava Jato, a quem atribuiu ‘mentiras’, voltou a negar com veemência que seja o dono do apartamento triplex do Guarujá, pivô de sua condenação a 12 anos e um mês de prisão, e clamou. “Quero que a Suprema Corte analise o mérito do processo.”. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o Brasil registrou a criação de 61.188 novas vagas com carteira assinada em fevereiro de 2018, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgadas nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com