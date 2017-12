O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 15, abordou a posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) na Secretaria de Governo. Durante o discurso, o peemedebista disse que é um “soldado de Temer”. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o presidente Michel Temer diz que a reforma da previdência para fevereiro é uma forma de não “constranger” os deputados. E também, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin negou o pedido da defesa de Geddel Vieira Lima para ter acesso ao número telefônico da fonte que denunciou a Polícia o “bunker” com R$51 milhões, em Salvador.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Haisem Abaki e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado, Pedro Venceslau, e em Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast/Agência Estado. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com