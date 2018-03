‘Conexão Estadão’: Michel Temer na mira da Procuradoria-Geral da República

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 02, abordou que o ministro do STF Edson Fachin incluiu, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o presidente Michel Temer como investigado em um inquérito que apura suspeitas de repasses de propinas da Odebrecht para campanhas eleitorais do MDB em troca de favorecimento à empresa. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no conexão, o governo federal vai aumentar de 0,38% para 1,10% a alíquota de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para todas as transferências de dinheiro de residentes brasileiros para contas com a mesma titularidade no exterior.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast, Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e de Brasília, Caio Junqueira. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com