‘Conexão Estadão’: Ministério Público Eleitoral pede inelegibilidade de Dilma

Nesta segunda-feira, o Conexão Estadão abordou o caso da babá de Michel Temer e as explicações sobre a contratação dela pelo Palácio do Planalto.

Além disso, o programa tratou da posição do Ministério Público Eleitoral de condenar a chapa Dilma/Temer no processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, com participação de Roberto Godoy, Silvia Araújo, Jamil Chade, Andreza Matais e Marcelo de Moraes.