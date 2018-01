‘Conexão Estadão’: Números da economia animam o governo

O ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 05, abordou os números positivos da economia. Após dois anos de fuga da poupança durante a recessão econômica, as cadernetas voltaram a ter captação líquida positiva em 2017. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, O governo da Venezuela afirmou nesta sexta-feira, 5, ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil que Jonatan Moisés Diniz, de 31 anos, está preso no país e seu estado de saúde é bom. A informação foi dada um dia depois de o Itamaraty emitir uma nota cobrando detalhes sobre o paradeiro de Diniz.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Adriana Ferraz e comentários de Roberto Godoy, Sílvia Araújo, editora do Broadcast/Agência Estado e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast na Capital. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com