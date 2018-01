Nesta sexta-feira, o Conexão Estadão analisou as decisões de ministros do STF que devolveu o mandato do senador Aécio Neves e tirou da prisão o ex-assessor da presidência, Rocha Loures.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ‘Conexão Estadão’, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília.

O programa também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3FM).